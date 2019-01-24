ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

У кораблей ВМФ России появится охрана

08:56
  • четверг
  • 24 января 2019

Их защитят бойцы с автоматами, пулеметами, снайперскими винтовками и гранатометами

Боевые суда российского военно-морского флота, расположенные в дальних акваториях, начнут сопровождать бойцы морской пехоты. Как рассказали в Главкомате ВМФ, "черные береты" защитят корабли от террористов и будут высаживаться на подозрительные плавсредства, чтобы осмотреть их. Состав и размер групп антитеррора будет зависеть от типа корабля.

Кроме того, бойцы будут вооружены автоматами, пулеметами, снайперскими винтовками, а также гранатометами. А еще их научат вести бой в условиях ограниченного пространства внутренних помещений кораблей, высаживаться на суда при проведении антипиратских операций, а также стрельбе из стрелкового оружия и гранатометов по надводным целям. Подготавливать специалистов будет учебный центр морской пехоты в Санкт-Петербурге.

Будет важна и теория. Морпехи изучат международное морское право, а также устройство боевых кораблей всех рангов и классов. В частности, речь идет о тех, что задействованы в отдаленных районах Мирового океана, пишет газета "Известия".

Похожая система действовала при СССР. Позже такие соединения участвовали в операциях по борьбе с сомалийскими пиратами. Как отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков, усиление мер безопасности вызвано обострением международных отношений.

Главное сегодня
Морская пехота России
Морская пехота России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.