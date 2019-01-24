У кораблей ВМФ России появится охрана

Их защитят бойцы с автоматами, пулеметами, снайперскими винтовками и гранатометами

Боевые суда российского военно-морского флота, расположенные в дальних акваториях, начнут сопровождать бойцы морской пехоты. Как рассказали в Главкомате ВМФ, "черные береты" защитят корабли от террористов и будут высаживаться на подозрительные плавсредства, чтобы осмотреть их. Состав и размер групп антитеррора будет зависеть от типа корабля.

Кроме того, бойцы будут вооружены автоматами, пулеметами, снайперскими винтовками, а также гранатометами. А еще их научат вести бой в условиях ограниченного пространства внутренних помещений кораблей, высаживаться на суда при проведении антипиратских операций, а также стрельбе из стрелкового оружия и гранатометов по надводным целям. Подготавливать специалистов будет учебный центр морской пехоты в Санкт-Петербурге.

Будет важна и теория. Морпехи изучат международное морское право, а также устройство боевых кораблей всех рангов и классов. В частности, речь идет о тех, что задействованы в отдаленных районах Мирового океана, пишет газета "Известия".

Похожая система действовала при СССР. Позже такие соединения участвовали в операциях по борьбе с сомалийскими пиратами. Как отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков, усиление мер безопасности вызвано обострением международных отношений.