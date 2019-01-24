Задержан мэр Нефтеюганска

Операцию провели сотрудники ФСБ

В Нефтеюганске по подозрению в превышении полномочий и получении взятки задержали главу города Сергея Дегтярева. В работе принимают участие сотрудники ФСБ.

В пресс-службе мэрии при этом опровергли информацию о задержании. Там заявили, что мэр находится на рабочем месте.

Между тем, силовики уже проводят обыски в квартире Дегтярева, пишет URA.RU. Также оперативные мероприятия проводятся в его рабочем кабинете.

Источник сообщил, что задержание главы Нефтеюганска может быть связано с махинациями с землей. В частности, речь идет о скандале вокруг крупного участка земли в 9А микрорайоне.