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Задержан мэр Нефтеюганска

09:14
  • четверг
  • 24 января 2019

Операцию провели сотрудники ФСБ

В Нефтеюганске по подозрению в превышении полномочий и получении взятки задержали главу города Сергея Дегтярева. В работе принимают участие сотрудники ФСБ.

В пресс-службе мэрии при этом опровергли информацию о задержании. Там заявили, что мэр находится на рабочем месте.

Между тем, силовики уже проводят обыски в квартире Дегтярева, пишет URA.RU. Также оперативные мероприятия проводятся в его рабочем кабинете.

Источник сообщил, что задержание главы Нефтеюганска может быть связано с махинациями с землей. В частности, речь идет о скандале вокруг крупного участка земли в 9А микрорайоне.

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