Взошедшие над Москвой три солнца сняли на видео

Кадрами жители столицы делятся в соцсетях

Жители Москвы и Подмосковья стали свидетелями завораживающего явления. В небе над столичным регионом взошли сразу три солнца.

Большинство россиян сразу распознали гало. Однако нашлись и те, кто принял оптическое явление за обычную радугу. Восхищенные зрелищем люди выкладывают в соцсети фото и виде трех солнц.

Отметим, что гало достаточно редкое явление. Чаще всего оно наблюдается во время сильных морозах, так как низкая температура влияет на свойства преломления света.