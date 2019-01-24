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Взошедшие над Москвой три солнца сняли на видео

09:21
  • четверг
  • 24 января 2019

Кадрами жители столицы делятся в соцсетях

Жители Москвы и Подмосковья стали свидетелями завораживающего явления. В небе над столичным регионом взошли сразу три солнца.

Большинство россиян сразу распознали гало. Однако нашлись и те, кто принял оптическое явление за обычную радугу. Восхищенные зрелищем люди выкладывают в соцсети фото и виде трех солнц.

Отметим, что гало достаточно редкое явление. Чаще всего оно наблюдается во время сильных морозах, так как низкая температура влияет на свойства преломления света.

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