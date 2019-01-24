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Назван инструмент для уничтожения Украины

10:03
  • четверг
  • 24 января 2019

​Саакашвили забеспокоился из-за отъезда жителей

Граждане Украины массово мигрируют из страны, в основном, в Польшу. К этому процессу привел безвизовый режим между Киевом и Европейским союзом, утверждает бывший глава Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
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"Безвиз - это, конечно, для людей положительно, но в условиях того, что они [власть] сделали, - это прямой инструмент для уничтожения Украины", - отметил политик в своем Facebook. По его словам, люди пользуются ситуацией и массово уезжают.

Причем, приютить их у себя готова Польша, которая за счет этого решила для себя демографическую проблему. Таким образом, эта страна очень быстро развивается за счет Украины и Грузии. "Я рад за Польшу, но для Украины это очень плохо", - подчеркнул Саакашвлии.

В прошлом году президент Украины Петр Порошенко подвел итоги 2017 года. Он заявил, что одним из главных национальных достижений стало введение безвизового режима со странами Евросоюза.

С 11 июня 2017-го украинские граждане, которые имеют биометрические паспорта, могут осуществлять туристические поездки в государства ЕС на срок до 90 дней. Но делать это они могут не чаще, чем раз в полгода. Тем не менее, из-за этого они получили права на работу или учебу в Европе.

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