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Фото опозоренного Порошенко: пиджак застрял в трусах

09:54
  • четверг
  • 24 января 2019

Президенту Украину опять досталось за небрежный вид

В социальных сетях разгорелась дискуссия по поводу нелепого внешнего вида Петра Порошенко. На фотографии, которую опубликовала пресс-служба украинского президента, видно, что его пиджак заправлен в трусы. Сейчас снимок с сайта удален, однако он остался на многочисленных скринах.

 

Украинский лидер нередко становится объектом обсуждения и насмешек со стороны пользователей социальных сетей. Обычно Порошенко критикуют за небрежный вид.

Так, в ноябре прошлого года глава государства приехал во Францию в мятых брюках. Неглаженный костюм был на нем и в июне во время рабочей поездки в Испанию.

После этого неудивительно, что появившаяся в декабре фотография президента Украины и его жены Марины, на которой у Порошенко выглаженные брюки, вызвала шквал комментариев. Пользователи соцсетей порадовались, что он наконец привел себя в порядок.

Кроме того, Порошенко известен своей любовью к алкоголю. О том, к чему это может привести, читайте в материале ТВЦ.ru.

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