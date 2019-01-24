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Опубликован список приближающих смерть продуктов

10:25
  • четверг
  • 24 января 2019

Как жареное влияет на работу сердца

Американские ученые исследовали влияние 122 продуктов питания на организм человека. Результаты показали, что порция жареной курицы увеличивает риск преждевременной смерти на 13%, а употребление в пищу жареной рыбы – на 7%.

"Если вы жарите рыбу, она превращается из полезной во вредную еду. Чем реже вы едите такую пищу, тем ниже риск преждевременной смерти", - приводит слова автора исследования сайт "Известия".

Более того, при употреблении одной или нескольких порций жареной пищи в день риск появления заболеваний сердца возрастает на 8%.

Сперва ученые предполагали, что жареные морепродукты не оказывают такого вредного воздействия на здоровье человека, как другая жареная пища. Но оказалось, что любая пища, приготовленная с маслом на сковородке, способствует ухудшению работы сердца и развитию диабета.

Исследование продолжалось 18 лет. В нем приняли участие 100 тысяч женщин в возрасте от 50 до 79 лет.

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