По Дворцовой площади проехали Т-34

В Северной столице отрепетировали Парад памяти

В Санкт-Петербурге готовятся к торжественным мероприятиям в честь полного освобождения города от фашистских захватчиков. На Дворцовой площади прошла генеральная репетиция Парада памяти в честь тех, кто бился до последнего и отстоял город, передает "ТВ Центр".

Две тысячи военных, механизированные колонны во главе с легендарным Т-34, ретро-автомобили и современная боевая авиация. К 75-летней годовщине готовятся особенно тщательно.

В северной столице ждут около 90 человек - ветеранов и детей войны, переживших ужасы блокады. Среди них и те, кто участвовал в операции "Искра" в 1943-ем. Именно им удалось разгромить немецкие дивизии и организовать сухопутный коридор вдоль берега Ладоги. Вскоре после этого в осажденный город вновь стало поступать продовольствие. Но до полного освобождения оставался еще год.

Блокада длилась 872 дня и стала самой кровопролитной в истории человечества - от голода и артобстрелов, только по официальным данным, погибли почти 700 тысяч человек.