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По Дворцовой площади проехали Т-34

11:42
  • четверг
  • 24 января 2019

В Северной столице отрепетировали Парад памяти

В Санкт-Петербурге готовятся к торжественным мероприятиям в честь полного освобождения города от фашистских захватчиков. На Дворцовой площади прошла генеральная репетиция Парада памяти в честь тех, кто бился до последнего и отстоял город, передает "ТВ Центр".

Две тысячи военных, механизированные колонны во главе с легендарным Т-34, ретро-автомобили и современная боевая авиация. К 75-летней годовщине готовятся особенно тщательно.

В северной столице ждут около 90 человек - ветеранов и детей войны, переживших ужасы блокады. Среди них и те, кто участвовал в операции "Искра" в 1943-ем. Именно им удалось разгромить немецкие дивизии и организовать сухопутный коридор вдоль берега Ладоги. Вскоре после этого в осажденный город вновь стало поступать продовольствие. Но до полного освобождения оставался еще год.

Блокада длилась 872 дня и стала самой кровопролитной в истории человечества - от голода и артобстрелов, только по официальным данным, погибли почти 700 тысяч человек.

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Генеральная репетиция Парада на Дворцовой площади
Генеральная репетиция Парада на Дворцовой площади
Генеральная репетиция Парада на Дворцовой площади
Генеральная репетиция Парада на Дворцовой площади
Генеральная репетиция Парада на Дворцовой площади
Генеральная репетиция Парада на Дворцовой площади
Ветеран
Ветеран
Генеральная репетиция Парада на Дворцовой площади
Генеральная репетиция Парада на Дворцовой площади
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