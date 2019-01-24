16 погибших: США завезли "демократию" в Венесуэлу

Госдеп отказался выводить дипломатов США из Венесуэлы

В Венесуэле произошла попытка госпереворота. Страну сотрясают массовые беспорядки. Есть погибшие. Впрочем, расколота на двое не только сама республика, но и вся Латинская Америка.

Беспорядки на улицах Каракаса - протестующие забрасывают силовиков камнями, те в ответ применяют резиновые пули и гранаты со слезоточивым газом. Пытаясь охладить пыл, задействуют водомёты. Но баррикады продолжают пылать - масла в огонь подливает венесуэльская оппозиция.

Певцы революции прославляют ее лидера, главу республиканского парламента Хуана Гуаидо. Перед тысячами собравшихся он заявляет, что берёт власть в стране в свои руки и приносит присягу - несмотря на то, что несколькими днями ранее Верховный суд снял его с поста спикера.

Символично, что призывы к свободе звучат в Венесуэле в День независимости. 23 января 1958 года в боливарианской республике свергли диктатора Переса Хименеса, ставленника США. А теперь, спустя полвека, рискуют получить нового. У самопровозглашенного Гуаидо тесные связи с Америкой. Государственному управлению учился в университете Джорджа Вашингтона. Неслучайно, едва он закончил свою речь на площади в Каракасе, как тут же был признан Вашингтоном.

"Граждане Венесуэлы слишком долго страдали от незаконного режима Мадуро. Сегодня я официально признал председателя Венесуэльского национального собрания Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы", - заявил Трамп.

До недавнего времени Гуаидо не был широко известен в стране, пока в начале этого года не возглавил Национальное собрание, где большинство получили противники действующего главы государства. То, что происходит в Венесуэле, фактически, попытка государственного переворота, заявил президент страны Николас Мадуро. Он обвинил Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела страны и пообещал защищать суверенитет любой ценой.

"Как конституционный президент я решил разорвать дипломатические и политические отношения с правительством США. В этот исторический день я подписываю дипломатическую ноту, предоставляя 72 часа всему дипломатическому и консульскому персоналу США покинуть страну", - отметил Мадуро.

Эти слова приветствовали тысячи жителей республики. Сторонники Мадуро вышли с плакатами, которые дополняют прямо на площади. "Наш единственный президент" - пишут люди.

Тем временем, как и сама Венесуэла, страны Латинской Америки фактически разделились на два лагеря. Мексика, Боливия, Уругвай и Куба по-прежнему считают Мадуро законным главой государства. Но большая часть континента, следуя в политическом фарватере США, признала новым президентом Хуана Гуаидо. О его поддержке заявили Аргентина, Бразилия, Гватемала, Колумбия, Коста-Рика, Парагвай и Перу. Повсюду, словно по одному сценарию, массовые шествия и митинги.

И это явно находит одобрение в американской администрации, которая давно уже пытается разными способами включить Венесуэлу в орбиту своего геополитического влияния. Страна обладает крупнейшими в мире запасами нефти. Сначала санкции Вашингтона спровоцировали в республике социальный кризис, теперь людям обещают свободу.

"Мы с вами. Американский народ поддерживает вас. Мы видим, как все полушарие охватывает атмосфера свободы, и мы будем вместе с жителями Венесуэлы, пока они не добьются свободы и демократии", - сказал вице-президент США Майкл Пенс.

То, как насаждают демократию, в самой республике обернулось уже первыми жертвами. Портал La Prensa de Lara пишет о 16 погибших - эти данные пока официально не подтверждены. Но число может вырасти многократно - Трамп заявил, что не исключает даже силовой сценарий.

Руководство Евросоюза, соблюдая нейтралитет, призывает к новым выборам в Венесуэле. На происходящее в республике отреагировали и в российском МИДе

"На примере событий в Венесуэле хорошо видно, как прогрессивное западное сообщество в реальности относится к международному праву, суверенитету и невмешательству во внутренние дела государств, в ручном режиме меняя там власть", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Протесты в Каракасе продолжались до поздней ночи, и даже с наступлением темноты ситуация не стала спокойнее. Задержаны более 200 человек, но в Венесуэле ждут, что с рассветом начнётся новый раунд уличного противостояния.

Борис Иванин, Алина Напара, "ТВ Центр".