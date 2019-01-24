ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Иркутске инспекторы ГИБДД спасли из огня 7 детей

11:56
  • четверг
  • 24 января 2019

Полицейские, рискуя жизнью, кинулись спасать малышей

В Иркутске полицейские спасли на пожаре семерых детей. Инспекторы ГИБДД  Виктор Калинин и Андрей Дамбуев патрулировали район, когда заметили столбы дыма над частным сектором, передает "ТВ Центр".

Экипаж немедленно направился к месту ЧП. Там горел деревянный дом, в котором находились двое малышей. Автоинспекторы бросились на помощь и сумели их эвакуировать. Но за это время огонь перекинулся на соседнюю постройку, где были ещё пятеро детей и мужчина. К инспекторам на подкрепление прибыл еще один экипаж.

"Выбили стёкла, проникли в жилой дом. В доме увидели пятерых детей и одного взрослого. Какие были вещи - собрали, укутывали детей. И через окошко обратно передавали гражданам детей для того, чтобы посадили в наше служебно-транспортное средство и не замёрзли", - рассказал инспектор ДПС Иван Банщиков.

Читайте также:
Новости по теме
Инспекторы ГИБДД Иркутска спасшие детей из пожара
Инспекторы ГИБДД Иркутска спасшие детей из пожара
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
Машины скорой помощи в Иркутске
Машины скорой помощи в Иркутске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.