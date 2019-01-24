В Иркутске инспекторы ГИБДД спасли из огня 7 детей

Полицейские, рискуя жизнью, кинулись спасать малышей

В Иркутске полицейские спасли на пожаре семерых детей. Инспекторы ГИБДД Виктор Калинин и Андрей Дамбуев патрулировали район, когда заметили столбы дыма над частным сектором, передает "ТВ Центр".

Экипаж немедленно направился к месту ЧП. Там горел деревянный дом, в котором находились двое малышей. Автоинспекторы бросились на помощь и сумели их эвакуировать. Но за это время огонь перекинулся на соседнюю постройку, где были ещё пятеро детей и мужчина. К инспекторам на подкрепление прибыл еще один экипаж.

"Выбили стёкла, проникли в жилой дом. В доме увидели пятерых детей и одного взрослого. Какие были вещи - собрали, укутывали детей. И через окошко обратно передавали гражданам детей для того, чтобы посадили в наше служебно-транспортное средство и не замёрзли", - рассказал инспектор ДПС Иван Банщиков.