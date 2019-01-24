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Малоимущим помогут при переходе на цифровое телевидение

12:01
  • четверг
  • 24 января 2019

К лету 20 цифровых каналов с высоким качеством картинки будут доступны по всей России

В семи российских регионах, которые уже в феврале перейдут на цифровое вещание, началась подготовка волонтёров. Они помогут по-новому настроить телевизоры или подключить специальные приставки. В первую очередь, пенсионерам.
Цифровое телевидение в Приморье дошло до деревень

Зимой в посёлке, признаётся Ирина Николаевна, вечера долгие. Коротать время пенсионерка привыкла за просмотром любимых передач. О том, что старенький кинескопный телевизор скоро прекратит показывать аналоговую картинку, узнала от съемочной группы "ТВ Центра".

"Конечно, телевизор я менять не буду. Это очень дорого и зачем - мне 80 лет. Только если с грехом пополам я куплю эту приставку. И сколько она еще стоит - я не знаю", - рассказала пенсионерка.

Тем же вопросом озадачились жители Ярославской, Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской областей и Чеченской республики. Эти регионы первыми откажутся от аналогового вещания - уже 11 февраля. Вместо него в каждом доме - в городе и на селе - появятся 20 цифровых каналов совершенно бесплатно.

Ни снежка, ни ряби, ни шипения. Многие наверняка помнят, как в поисках хорошего изображения приходилось ходить по квартире, а то и лезть на крышу. "Цифре" же вполне хватает самого слабого, отраженного от дома напротив сигнала. Так что вместе с помехами в прошлое уйдут и огромные антенны, и спутниковые тарелки, которыми увешаны фасады домов.

Государственная программа перехода на новый формат вещания стартовала 10 лет назад. За это время плотная сеть цифрового сигнала охватила 98,5% россиян. От жителей горных поселений на юге страны до служащих военных гарнизонов в Заполярье. Проект цифровизации стал самым масштабным в мире. Рядом с каждой передающей вышкой установлены камеры видеонаблюдения. Картинка с них передаётся напрямую в контрольный центр.

Москва и еще 16 регионов - так называемая вторая волна - смогут оценить качество новой картинки 15 апреля. Санкт-Петербург и оставшиеся субъекты шагнут в цифровое будущее последними, 3 июня. Все, что для этого нужно, дециметровая антенна и современный телевизор. Такой автоматически перестроится на нужный формат вещания. Для более старых моделей придётся приобрести специальную приставку стандарта DVB-T2. Самые дешевые стоят не больше тысячи рублей. Тем, для кого и это ощутимый удар по бюджету - малоимущим семьям - затраты возместят.

Если вопросы все же остались, подключить и настроить новое оборудование помогут волонтёры. В одной только Ярославской области обучение проходят около ста добровольцев. А чтобы пожилые люди не стали жертвами мошенников, ходить по домам они будут  в сопровождении социальных работников, которых пенсионеры знают в лицо.

Анна Пешехонова, Михаил Фёдоров, Виктор Мальцев, "ТВ Центр".

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