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Пути тигра Амура и козла Тимура навсегда разошлись

14:58
  • четверг
  • 24 января 2019

Если примут окончательное решение о переезде Амура, то животному предстоит провести 30 дней в карантине

Под пристальным вниманием всей страны решается судьба знаменитого тигра Амура. Власти Хабаровского края, которому, по сути, принадлежит хищник, намерены перевезти его из Приморского сафари-парка в зоопарк Краснодарского региона. Обеспокоенным такой новостью жителям объясняют: истёк срок договора, по которому животное входило в программу сохранения вида. И, казалось бы, всё по закону. Однако детали истории вызывают множество вопросов.

Подробности - в репортаже Ольги Скрипниковой.

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