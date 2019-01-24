Чудовищное видео из Владивостока: дети снимали горящую школу

Пламя охватило подвальное помещение

Пожар произошел в школе № 33 во Владивостоке. В МЧС сообщили, что предварительная площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

В результате возгорания сработала пожарная сигнализация. Детей и персонал удалось вывести из школы в короткие сроки. При этом очевидцы сообщили, что некоторым школьникам пришлось эвакуироваться в спешке. В связи с этим они даже не надели ничего из верхней одежды, хотя температура в столице Приморья сейчас минус четыре градуса. Однако старшие ученики после этого вынесли куртки и сложили их в общую кучу перед входом.

Многие школьники успели снять происходящее на видео. На одном из них показано, как дети и персонал быстро покидают здание школы. На другом видно, что происходит в здании: дети не могут пробиться к выходу из-за сильного дыма. Еще одна запись показывает, как кто-то из школьников подходит к окну в помещение, в котором что-то горит.

Как передает сайт VL.ru, в подвале школы загорелся "хозяйственный хлам". Причины будут выясняться. На данный момент возгорание полностью ликвидировано. Учебные помещения не пострадали.