Собчак извлечет выгоду из потасовки Виторгана с Богомоловым

В СМИ появилось жуткое предположение

Журналисты считают, что драка актера Максима Виторгана и режиссера Константина Богомолова окажется выгодной для Ксении Собчак. При разводе телеведущей будет проще доказать суду, что их с Виторганом сын должен остаться с ней.

Возможно, Собчак намеренно спровоцировала супруга и настроила его против Богомолова, пишет портал "Дни.Ру". В случае развода суду пришлось бы решать, с кем из родителей останется Платон.

Виторган мог бы указать на безнравственное поведение супруги, но теперь Собчак может в качестве аргумента для суда привести агрессию мужа и его потенциальную опасность для ребенка. В театральных кругах также убеждены, что "режиссером" драки стала сама Собчак.

В любом случае все участники треугольника извлекут выгоду из этой ситуации. В прессе поднялось много шума, на фоне которого Собчак, Виторган и Богомолов продвигают свои проекты, которые теперь не останутся без внимания.