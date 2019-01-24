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Собчак извлечет выгоду из потасовки Виторгана с Богомоловым

10:58
  • четверг
  • 24 января 2019

В СМИ появилось жуткое предположение

Журналисты считают, что драка актера Максима Виторгана и режиссера Константина Богомолова окажется выгодной для Ксении Собчак. При разводе телеведущей будет проще доказать суду, что их с Виторганом сын должен остаться с ней.

Возможно, Собчак намеренно спровоцировала супруга и настроила его против Богомолова, пишет портал "Дни.Ру". В случае развода суду пришлось бы решать, с кем из родителей останется Платон.

Виторган мог бы указать на безнравственное поведение супруги, но теперь Собчак может в качестве аргумента для суда привести агрессию мужа и его потенциальную опасность для ребенка. В театральных кругах также убеждены, что "режиссером" драки стала сама Собчак.

В любом случае все участники треугольника извлекут выгоду из этой ситуации. В прессе поднялось много шума, на фоне которого Собчак, Виторган и Богомолов продвигают свои проекты, которые теперь не останутся без внимания.

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