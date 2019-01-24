Девочка из Омска о неожиданном подарке Путина: письмо написала в шутку

Президент исполнил мечту 12-летней школьницы

Школьница из Омска Анастасия Парыгина получила новогодний подарок – коньки. Их передал президент России Владимир Путин.

23 января их вручил девочке глава регионального Минспорта Дмитрий Крикорьянц. Также она получила небольшой презент от местного хоккейного клуба "Авангард".

"Я хочу порадоваться за твои успехи и передать подарок от президента. Надеюсь, что ты найдёшь все-все ключики в своей жизни, которые помогут тебе сделать её яркой и интересной", - отметил Крикорьянц.

Сама Парыгина рассказала, что решила попытать удачу, когда увидела по телевизору, как "ребята получают подарки от президента". При этом сама Настя очень хотела коньки, чтобы тренироваться, но у нее уже сейчас 41-й размер ноги. Родные не успели купить их ей. В итоге бабушка в шутку посоветовала внучке написать письмо главе государства, что та и сделала. "Даже не думала, что моя мечта сбудется, да ещё так быстро. Я очень-очень рада этому, - рассказала она.

Как передает сайт Омского областного телевидения, Парыгина является ученицей седьмого класса СОШ № 59. Оценки у нее хорошие. Также она поет в школьном хоре и мечтает стать ветеринаром. Настю воспитывает бабушка. Она поддерживает внучку во всех начинаниях.