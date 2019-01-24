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Девочка из Омска о неожиданном подарке Путина: письмо написала в шутку

11:03
  • четверг
  • 24 января 2019

Президент исполнил мечту 12-летней школьницы

Школьница из Омска Анастасия Парыгина получила новогодний подарок – коньки. Их передал президент России Владимир Путин.
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23 января их вручил девочке глава регионального Минспорта Дмитрий Крикорьянц. Также она получила небольшой презент от местного хоккейного клуба "Авангард".

"Я хочу порадоваться за твои успехи и передать подарок от президента. Надеюсь, что ты найдёшь все-все ключики в своей жизни, которые помогут тебе сделать её яркой и интересной", - отметил Крикорьянц.

Сама Парыгина рассказала, что решила попытать удачу, когда увидела по телевизору, как "ребята получают подарки от президента". При этом сама Настя очень хотела коньки, чтобы тренироваться, но у нее уже сейчас 41-й размер ноги. Родные не успели купить их ей. В итоге бабушка в шутку посоветовала внучке написать письмо главе государства, что та и сделала. "Даже не думала, что моя мечта сбудется, да ещё так быстро. Я очень-очень рада этому, - рассказала она.

Как передает сайт Омского областного телевидения, Парыгина является ученицей седьмого класса СОШ № 59. Оценки у нее хорошие. Также она поет в школьном хоре и мечтает стать ветеринаром. Настю воспитывает бабушка. Она поддерживает внучку во всех начинаниях.

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