Под Москвой из треснувшего ТЦ эвакуировали людей

Трещина проходит через весь торговый зал

В гипермаркете "Глобус" в подмосковном Щелкове обнаружили 60-метровую трещину. Она возникла в перекрытии между паркингом и торговой площадкой.

"Трещина длиной 60 метров образовалась в полу гипермаркета ночью, ее ширина – от 0,5 до 1 сантиметра", - цитирует слова собеседника агентства РИА Новости.

Источник другого агентства утверждает, что ширина трещины увеличилась после ее обнаружения. "Ее обнаружили ночью, но к утру она серьезно увеличилась. Сейчас ее ширина составляет более одного сантиметра. Из ТЦ эвакуировали несколько сотен человек. На место прибыли экстренные службы", - приводит его слова ТАСС.

Когда нашли трещину, в здании гипермаркета был только персонал. Сейчас всех людей эвакуировали.