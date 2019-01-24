Горящее в Черном море судно движется на Краснодарский край

У корабля оторвало последний швартовый конец

В Азово-Черноморском филиале морской спасательной службы рассказали последние данные о происходящем с танкерами Maestro и Candy в Черном море. В частности, возобновился контролируемый дрейф одного из кораблей. Речь идет о Candy, у которого оторвало последний швартовый конец.

Теперь судно движется в сторону побережья Краснодарского края. "Candy почти выгорел, а первый [Maestro], который на якоре, он никуда не двигается, горит: у него пламя до 20 метров высотой", - подчеркнули в спасательной службе.

Там добавили, что, если погода позволит высадить людей на борт, то так и произойдет. После этого судно будет проверено и станет понятно, не угрожает ли ему затопление, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что два горящих в Керченском проливе танкера вынесло в территориальные воды России. Затем дрейф остановился. Взрыв и пожар на двух кораблях в Керченском проливе произошел вечером 21 января в 15 морских милях от мыса Такиль за пределами территориальных вод России.

Танкеры под флагами Танзании перевозили сжиженный газ. Возгорание произошло во время перегрузки топлива. Огонь охватил оба судна, на которых находились 32 человека. Это были граждане Турции и Индии.