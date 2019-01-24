Почему разводятся "Мисс Москва" и король Малайзии

Молодожены прожили в браке два месяца

Победительница конкурса красоты "Мисс Москва – 2015" Оксана Воеводина и малайзийский король Мухаммад V приняли решение развестись. Причиной стали многочисленные ссоры и угасание чувств.

Для вступления в брак с монархом Воеводина приняла ислам, а Мухаммад спустя несколько недель после свадьбы отрекся от престола, пишет "СтарХит". Позже появилась информация о беременности Оксаны.

Теперь законные представители супругов готовят документы для начала бракоразводного процесса. Однако сами молодожены эту информацию не подтверждают.

Свадьба короля и модели состоялась в Москве 22 ноября. Муж старше Воеводиной на 24 года.