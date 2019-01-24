Суд в Киеве признал Януковича виновным в госизмене

На Украине посчитали его вину доказанной

Оболонский районный суд Киева признал Виктора Януковича виновным по делу о госизмене. Речь идет о первом пункте обвинений, которые касаются событий в Крыму.

Решение принято несмотря на непризнание своей вины самими экс-президентом. Суд выслушал показания свидетелей, исследовал заключения экспертов, проверил документы и вещественные доказательства, а также оценил доводы обвинения и защиты. В связи с этим суд считает, что виновность Януковича госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны доказано.

Приговор вынесен заочно, так как Янукович находится в России, передает УНИАН. 24 января в Оболонском суде Киева приступили к оглашению приговора Виктору Януковичу по делу о госизмене. Его обвиняют по трем пунктам в рамках дела. Речь идет о государственной измене, пособничеству в ведении агрессивной войны, а также пособничеству в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия.

Ранее стало известно, что Янукович не сможет выступить с последним словом по делу о госизмене по состоянию здоровья. Медики диагностировали у него тяжелое заболевание. Политик попросил объявить перерыв в рассмотрении дела. Тем не менее, Оболонский районный суд Киева оставил это ходатайство без удовлетворения. Перед этим сообщалось о госпитализации Януковича в Москве. Его доставили в НИИ имени Склифосовского, а оттуда перевели в частную клинику. У Януковича, предположительно, диагностированы травмы колена и позвоночника.