ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Суд в Киеве признал Януковича виновным в госизмене

11:27
  • четверг
  • 24 января 2019

На Украине посчитали его вину доказанной

Оболонский районный суд Киева признал Виктора Януковича виновным по делу о госизмене. Речь идет о первом пункте обвинений, которые касаются событий в Крыму.

Решение принято несмотря на непризнание своей вины самими экс-президентом. Суд выслушал показания свидетелей, исследовал заключения экспертов, проверил документы и вещественные доказательства, а также оценил доводы обвинения и защиты. В связи с этим суд считает, что виновность Януковича госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны доказано.

Приговор вынесен заочно, так как Янукович находится в России, передает УНИАН. 24 января в Оболонском суде Киева приступили к оглашению приговора Виктору Януковичу по делу о госизмене. Его обвиняют по трем пунктам в рамках дела. Речь идет о государственной измене, пособничеству в ведении агрессивной войны, а также пособничеству в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия.

Ранее стало известно, что Янукович не сможет выступить с последним словом по делу о госизмене по состоянию здоровья. Медики диагностировали у него тяжелое заболевание. Политик попросил объявить перерыв в рассмотрении дела. Тем не менее, Оболонский районный суд Киева оставил это ходатайство без удовлетворения. Перед этим сообщалось о госпитализации Януковича в Москве. Его доставили в НИИ имени Склифосовского, а оттуда перевели в частную клинику. У Януковича, предположительно, диагностированы травмы колена и позвоночника.

Новости по теме
Виктор Янукович
Виктор Янукович
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.