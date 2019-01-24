Ученые назвали причину появления жизни на Земле

Создавшее Луну столкновение обогатило Землю важным веществом

Столкновение нашей планеты с крупным небесным телом, подобным Марсу, привело к появлению жизни на Земле. К такому выводу пришли ученые из Университета Райса. По их мнению, именно во время катастрофы сформировался спутник нашей планеты Луна. Это произошло почти 4,5 миллиарда лет назад.

По данным исследователей, объект, который столкнулся с Землей, был богат серой. Без этого вещества биосфера нашей планеты не смогла бы существовать, пишут "Известия".

Летом прошлого года ученые рассказали о происхождении животных на Земле. Специалисты изучали отложения осадочных пород на дне первичного океана и установили, что первые многоклеточные живые существа появились на нашей планете примерно 650 миллионов лет назад.