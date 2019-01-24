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Лукашенко заявил о зависимости России от Белоруссии

12:44
  • четверг
  • 24 января 2019

​Он рассказал о финишном производстве огромного комплекса российской экономики в своей стране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия прежде всего поддерживает себя и свои производства, оказывая поддержку его стране. Такое заявление прозвучало на встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

"Если посчитать, вы увидите, кто кого поддерживает", - отметил он. Лукашенко напомнил, что еще со времен Советского Союза Белоруссия выполняла роль финишного производства, закупая в России сырье и комплектующие.

При этом белорусский лидер подчеркнул, что республика известна не только своим тракторным заводом, но также и работой в нефтехимической, нефтеперерабатывающей отраслях и машиностроением. По его словам, за счет поставки самых разных комплектующих и сырья продукция МТЗ примерно на 60% является российской. А еще он вспомнил о производстве БелАЗов, которое в свое время создавалось для нужд России и рынка бывшего СССР, передает БЕЛТА.

"Партнеры так партнеры. Нисколько не возражаю. Мы готовы к сотрудничеству с нашей братской Россией настолько, насколько сегодня руководство России к этому готово. Только мы против всяких фейков, вбросов, раскручивания разных тем в СМИ", - подчеркнул Лукашенко.

Он напомнил, что ранее ему пришлось "реагировать на то, что якобы белорусы бьют в Минске русских". До этого глава республики пожаловался на попытки сыграть на теме столкновения русских и белорусов. Он напомнил об инциденте в минском метро, когда двое мужчин устроили потасовку. Ряд СМИ преподнес его, как нападение гражданина Белоруссии на приезжего из России. Однако на деле выяснилось, что русские в том конфликте не участвовали.

Перед этим Лукашенко заявил, что не считает текущий момент отношений с Россией критическим. По его словам, российский лидер Владимир Путин нацелен на укрепление отношений Москвы и Минска.

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