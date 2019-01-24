Меган Маркл оказалась сильнее болезненной Кейт Миддлтон

Супруга принца Гарри легче переносит беременность

Меган Маркл находится на шестом месяце беременности и ожидает появления малыша уже весной. Королевские эксперты отмечают, что она избежала симптомов, с которыми, как правило, сталкиваются женщины в такой период.

В отличие от Маркл, Кейт Миддлтон во время каждой беременности испытывала недомогания по утрам и срывала деловые встречи, пишет "Дни.Ру". Меган Маркл гораздо выносливее Миддлтон. Она отменила лишь одно мероприятие, которое должно было пройти в рамках тура по Австралии.

Несмотря на интересное положение Меган носит обувь на высоком каблуке и не боится наклоняться к детям, которые хотят с ней сфотографироваться. Обычно женщины во время беременности предпочитают обувь на плоской платформе и испытывают боль в спине при наклонах.

Накануне в Сети обсуждалось мнение о том, что Маркл вовсе не беременна и носит накладной живот. Предполагается, что наследника герцогу и герцогине Сассекским родит суррогатная мать.