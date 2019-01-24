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Россиянки в шоке из-за отмены выплат матерям

13:19
  • четверг
  • 24 января 2019

Нужны ли 30-летним женщинам деньги за рождение ребенка?

Новгородские чиновники приняли эстафету нелепых заявлений госслужащих. На этот раз "отличилась" спикер местного регионального парламента  Елена Писарева. По ее мнению, нужно отменить выплаты за рождение первого ребенка женщинам, которым уже исполнилось 29 лет.

Депутат считает, что в этом возрасте "деньги не нужны". "Нужен непосредственно тот малыш, которого она будет любить и очень ценить, - заявила председатель областной Думы.

Позже Писарева оправдалась тем, что у новгородцев за 30 лет, как правило, есть жилье. По ее словам, власти, прежде всего, будут поддерживать женщин без собственных квартир. Сейчас жительницы региона могут рассчитывать на выплату 100 тысяч рублей по программе регионального капитала "Первый ребенок".

Заявление чиновницы вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Некоторые пишут, что она "пробила дно дебилизма", другие отмечают, что эти деньги "просто нужнее депутатам". Кое-кто даже призывает отправить спикера парламента в психдиспансер, отмечает "ЦарьГрад".

В ноябре прошлого года свердловская чиновница Ольга Глацких заявила, что "государство ничего не должно подрастающему поколению". По ее мнению, о молодежи должны заботиться родители, а не государство, так как "оно не просило их рожать".

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