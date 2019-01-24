Збруев крепко приложил звезд современных сериалов

Он назвал их "актерами десятой категории"

Советский и российский актер театра и кино Александр Збруев жестко высказался об актерах, задействованных в современных телесериалах. По его мнению, они не могут называться звездами.

В качестве примера настоящего артиста Збруев приводит свою жену, актрису Людмилу Савельеву. "Сейчас посмотрите, что на телевидении делается. Одна девушка похожа на другую. Люся сыграла замечательные роли у первоклассных режиссёров. И поэтому, когда предлагают что-нибудь, чтобы просто показаться на экране – её это совершенно не устраивает. Она встречалась с настоящими режиссерами и с прекрасной драматургией. И никогда не хотела опускаться до простого "мелькания на экране". А тем более сейчас такой возраст, когда сложно выбрать из того, что могли бы предложить", - сказал Збруев в интервью порталу Teleprogramma.pro.

Он добавил, что актеров, снимающихся в сериалах, неоправданно называют звездами. Збруев считает, что это глупо.

"Вот те, кто крутятся в сериалах, 12 серий подряд, потом ещё какой-нибудь долгоиграющий фильм, становятся, как их сейчас называют, звёздами. Но вы понимаете, что звезда – это что-то очень недоступное. Что-то очень яркое и непохожее. У нас так много звёздочек всяких, так называемых. Сыграл в сериале и уже «звезда сериала». Очень много глупостей в этом", - заявил артист.

Збруев отметил, что сейчас уже нет великих артистов. "Была великая школа, великие артисты. Ульянов, Евстигнеев, Дворжецкий, с которыми Люся играла. Я их даже звёздами не называю, они просто — Великие. А вот сейчас, кого называют звёздами, это актеры десятой категории", - поделился он.