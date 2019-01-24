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Центр Петербурга наводнила военная техника

14:50
  • четверг
  • 24 января 2019

На общей генеральной репетиции еще раз, по секундам, вымеряется начало движения каждой колонны

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошла генеральная репетиция Парада памяти в честь тех, кто сражался до последнего и отстоял город в битве с фашистскими захватчиками. В этом году исполняется 75 лет со дня полного освобождения Ленинграда. Блокада длилась почти 900 дней и стала самой кровопролитной в истории. 27 января с трибун за торжественным маршем будут наблюдать почетные гости - ветераны.

Подробности - в репортаже Анны Морозовой.

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Генеральная репетиция Парада на Дворцовой площади
Генеральная репетиция Парада на Дворцовой площади
Генеральная репетиция Парада на Дворцовой площади
Генеральная репетиция Парада на Дворцовой площади
Генеральная репетиция Парада на Дворцовой площади
Генеральная репетиция Парада на Дворцовой площади
Ветеран
Ветеран
Генеральная репетиция Парада на Дворцовой площади
Генеральная репетиция Парада на Дворцовой площади
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