Центр Петербурга наводнила военная техника

На общей генеральной репетиции еще раз, по секундам, вымеряется начало движения каждой колонны

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошла генеральная репетиция Парада памяти в честь тех, кто сражался до последнего и отстоял город в битве с фашистскими захватчиками. В этом году исполняется 75 лет со дня полного освобождения Ленинграда. Блокада длилась почти 900 дней и стала самой кровопролитной в истории. 27 января с трибун за торжественным маршем будут наблюдать почетные гости - ветераны.

Подробности - в репортаже Анны Морозовой.