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Путин обсудил с Памфиловой будущие выборы

14:37
  • четверг
  • 24 января 2019

Президент обсудил с Памфиловой новые избирательные инициативы

Владимир Путин в четверг в Кремле провёл рабочую встречу с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой. Обсудили итоги прошлого электорального цикла и задачи на перспективу.

В этом году в ряде регионов состоятся выборы разного уровня. И президент поинтересовался, чем помочь, чтобы они прошли качественно. Элла Памфилова отметила: общее число нарушений устойчиво снижается. Но необходимо ещё больше усилить контроль со стороны правоохранительных органов. А также создать единую межведомственную информационную базу. Со стороны ЦИК активная работа продолжается. Развивается "Мобильный избиратель".

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Элла Памфилова
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