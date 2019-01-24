Путин обсудил с Памфиловой будущие выборы

Президент обсудил с Памфиловой новые избирательные инициативы

Владимир Путин в четверг в Кремле провёл рабочую встречу с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой. Обсудили итоги прошлого электорального цикла и задачи на перспективу.

В этом году в ряде регионов состоятся выборы разного уровня. И президент поинтересовался, чем помочь, чтобы они прошли качественно. Элла Памфилова отметила: общее число нарушений устойчиво снижается. Но необходимо ещё больше усилить контроль со стороны правоохранительных органов. А также создать единую межведомственную информационную базу. Со стороны ЦИК активная работа продолжается. Развивается "Мобильный избиратель".