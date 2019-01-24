Собянин отметил снижение аварийности на столичных дорогах

Мэр Москвы передал столичной полиции 16 мобильных криминалистических лабораторий

Результаты работы столичной полиции за прошедший год обсудили на расширенном заседании коллегии главного управления МВД. В мероприятии принял участие Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

В 2018-м году правоохранители расследовали свыше 42-х тысяч уголовных дел. Пресекли деятельность почти полутора тысяч участников бандгрупп. А сумма возмещённого ущерба от экономических преступлений превысила 36 миллиардов рублей.

Мэр также рассказал, что число ДТП с пострадавшими в Москве снизилось почти на четверть за восемь лет. "По сравнению с 2010 годом число погибших в ДТП снизилось на 40%, число раненых - на 23%, количество ДТП с пострадавшими - на 22%", - сказал он.

Незадолго до начала заседания Сергей Собянин передал столичной полиции 16 мобильных криминалистических лабораторий. Благодаря этому современному оборудованию расследование причин дорожных аварий будет вестись быстрей и эффективней.

"Это и квадрокоптеры, специальные фотоаппараты, лазерные аппараты для определения расстояния и другое. Я надеюсь, что сейчас с этой аппаратурой все сложные мероприятия на дорогах будут проводиться уже в течение трех часов, от часа", - отметил Собянин.