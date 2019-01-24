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Собянин отметил снижение аварийности на столичных дорогах

14:16
  • четверг
  • 24 января 2019

Мэр Москвы передал столичной полиции 16 мобильных криминалистических лабораторий

Результаты работы столичной полиции за прошедший год обсудили на расширенном заседании коллегии главного управления МВД. В мероприятии принял участие Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

В 2018-м году правоохранители расследовали свыше 42-х тысяч уголовных дел. Пресекли деятельность почти полутора тысяч участников бандгрупп. А сумма возмещённого ущерба от экономических преступлений превысила 36 миллиардов рублей.

Мэр также рассказал, что число ДТП с пострадавшими в Москве снизилось почти на четверть за восемь лет. "По сравнению с 2010 годом число погибших в ДТП снизилось на 40%, число раненых - на 23%, количество ДТП с пострадавшими - на 22%", - сказал он.

Незадолго до начала заседания Сергей Собянин передал столичной полиции 16 мобильных криминалистических лабораторий. Благодаря этому современному оборудованию расследование причин дорожных аварий будет вестись быстрей и эффективней.

"Это и квадрокоптеры, специальные фотоаппараты, лазерные аппараты для определения расстояния и другое. Я надеюсь, что сейчас с этой аппаратурой все сложные мероприятия на дорогах будут проводиться уже в течение трех часов, от часа", - отметил Собянин.

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