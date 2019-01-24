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Из московского музея пропала уникальная икона XVI века

15:11
  • четверг
  • 24 января 2019

Исторический музей проводит проверку фонда после пропажи старинной иконы

В Государственном историческом музее обнаружили пропажу старинной иконы "Богоматерь Смоленская Шуйская" XVI века. Известно об этом стало только в четверг.

В музее рассказали, что прошлым летом икона вернулась в фонд после экспонирования в Мурманском художественном музее, но уже в декабре при подготовке выставки "Русский север" в Историческом музее не была обнаружена.

Началась проверка, но результатов она не дала. Сложность еще в том, что отдел древнерусской живописи в связи с проведением ремонта своего хранилища размещается в трех временных помещениях. Сейчас проходит полная сверка фонда, а это около 30 тысяч предметов.

Тем не менее, администрация Исторического музея поставила в известность Министерство культуры, а также обратилась в полицию. При этом в музее подчёркивают, что речи о краже пока не идет.

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