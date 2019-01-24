Собянин передал московской полиции мобильные лаборатории

Это квадрокоптеры, специальные фотоаппараты, лазерные аппараты для определения расстояния и много другое

16 мобильных криминалистических лабораторий передал в четверг мэр Москвы Сергей Собянин столичному ГИБДД. Сегодня глава города также посмотрел технику службы "Дорожный патруль" Центра организации дорожного движения и принял участие в коллегии МВД.

Уровень преступности снижается. Таков главный итог работы столичной полиции в прошлом году. Году сложном, признаются стражи порядка. В 2018-м в Москве прошло множество массовых мероприятий. Полицейские обеспечивали порядок на выборах президента и мэра столицы. С поставленными задачами справились, подчеркнул Сергей Собянин.

"Если взять показатели с 2010 года, то преступность уменьшилась на четверть. А по некоторым видам - не по процентам, а в разы. Этими показателями может гордиться любой город мира", - отметил Собянин.

Самое масштабное и знаковое событие в жизни столицы в 2018-м, конечно, чемпионат мира по футболу. Москва приняла четыре с половиной миллиона болельщиков. Гости вели себя вежливо, изучали город и не нарушали порядок, констатируют полицейские.

Матчи чемпионата принимали два столичных стадиона. Сотни тысяч болельщиков следили за футбольными баталиями в специальных фан-зонах. Ещё одной неофициальной точкой сбора фанатов стала Никольская улица.

"Мы ожидали приток туристов, но действительность превзошла наши ожидания. А концентрация в некоторых местах превышена была кратно. Например, фан-зона на Воробьёвых горах. Однако город работал, сохранялось движение. Болельщики сказали, что все прошло гладко", - заявил Собянин.

В минувшем году полицейские расследовали 42 тысячи преступлений, раскрываемость которых повысилась, а количество тяжких сократилось. Особый акцент в работе полицейских - экономические преступления. Сумма возмещенного государству ущерба - 36 миллиардов рублей. В Москве реализуют программу "Безопасный город". На улицах уже установлено 170 тысяч камер наблюдения. В метро работает система распознавания лиц.

На расширенном заседании коллегии Сергей Собянин наградил победителей конкурса лучших московских управлений внутренних дел. Также мэр столицы вручил полицейским ключи от почти 300 новых патрульных автомобилей и специальных машин. Это настоящие передвижные лаборатории, в которых прямо на месте можно проводить различные экспертизы. Задача полицейских в году наступившем - продолжать оправдывать доверие горожан. По последним опросам, 80 процентов москвичей уже чувствуют себя в городе защищёнными.

Павел Прокопенко, Владимир Черных, Илья Ушаков, "ТВ Центр".