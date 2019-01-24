ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве внепланово проверяют газовые трубы

15:21
  • четверг
  • 24 января 2019

Внеплановые проверки газового оборудования продлены до конца января

Внеплановые проверки газовых труб в московских домах продолжатся до конца января. Пока специалисты не побывают в каждой квартире.

Разумеется, не оставляют без внимания и управляющие компании. Оказывается, не все заключают договоры с обслуживающими организациями, а у самих фирм не всегда есть лицензия. Правда, таких немного, передает "ТВ Центр".

Но главное: уже проверили все здания общедомового имущества и почти 20 процентов квартир.

Читайте также:
Главное сегодня
Внеплановая проверка газового оборудования в домах
Внеплановая проверка газового оборудования в домах
Газовая плита
Газовая плита
Внеплановая проверка газового оборудования в домах
Внеплановая проверка газового оборудования в домах
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.