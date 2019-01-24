В Москве внепланово проверяют газовые трубы

Внеплановые проверки газового оборудования продлены до конца января

Внеплановые проверки газовых труб в московских домах продолжатся до конца января. Пока специалисты не побывают в каждой квартире.

Разумеется, не оставляют без внимания и управляющие компании. Оказывается, не все заключают договоры с обслуживающими организациями, а у самих фирм не всегда есть лицензия. Правда, таких немного, передает "ТВ Центр".

Но главное: уже проверили все здания общедомового имущества и почти 20 процентов квартир.