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Меркель ударила в спину Трампа

14:01
  • четверг
  • 24 января 2019

Она намекнула на губительную для мира политику хозяина Белого дома

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости сохранить многополярную систему мирового сообщества. С такой вдохновенной речью она выступила на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Почему лидеры ведущих государств проигнорировали форум в Давосе

"Мы не можем допустить уничтожения действующей многосторонней системы до того, что никто больше не будет верить в глобальные направляющие", — сказала лидер ФРГ. При этом, имени президента США Дональда Трампа Меркель не назвала. Однако немецкое издание Bild отмечает, что это был удар в спину американского лидера, который на форум не явился.

Отмечается, что ранее президент США неоднократно не обращал внимание на нужды мирового сообщества, а только действовал по принципу "Америка прежде всего". По словам Меркель, глобальная архитектура заработает только, если всем удастся добиться компромисса. Также она подчеркнула, что нельзя допустить разрушения самой системы многостороннего порядка.

А еще канцлер ФРГ отметила, что Берлин продолжит сотрудничать с Москвой по реализации проектов газопроводов, а также дальнейшим поставкам газа из России. Эти слова издание также назвало сигналом для Вашингтона, который требует от ФРГ отказаться от проекта газопровода с Москвой. Также против Трампа наверняка было направлено заявление об огромном значении борьбы с изменением климата на планете. Дело в том, что хозяин Белого дома, напротив, говорил о намерении выйти из Парижского соглашения по климату, поскольку эти договоренности вредят американской экономике.

В отличие от Меркель, Трамп решил не посещать ВЭФ. Из Вашингтона в Швейцарию вообще никто не приехал. В Twitter американский президент сообщил, что с сожалением отменяет очень важную поездку из-за шатдауна и неуступчивости демократов по строительству стены.

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