Соответствует своей стране: неряшливости Порошенко нашли объяснение

Заправленный в трусы пиджак - лишь часть близкого к народу имиджа

С Петром Порошенко в очередной раз случился конфуз. Пресс-служба президента обнародовала фотографию с официальной встречи в Иерусалиме, на которой пиджак Петра Алексеевича заправлен в трусы.

Из-за снимка в Сети разгорелся жаркий спор. Народ обсуждает, что допустимо, а что нет в президентском стиле. ТВЦ.ru спросил у известного стилиста Влада Лисовца, как должен выглядеть президент, и какую роль его одежда играет в политической деятельности.

"Политик должен соответствовать своему электорату, своей стране. Политик не может быть ни модным, ни стильным, потому что тогда никто не будет за него голосовать. Он должен выглядеть так, чтобы народ понимал, что он на них хоть чем-то похож. Поэтому в принципе в политике мало, скажем так, элегантно, интересно, стильно одетых людей", - сказал Лисовец ТВЦ.RU.

По его словам, политические деятели в основном предпочитают строгие черные и синие костюмы. Редко кто-то может себе позволить костюм в мелкую полоску, а светлых оттенков политики вообще стараются избегать. При этом Лисовец отметил, что иногда могут быть уместны яркие галстуки или другие аксессуары. Их можно позволить "от случая к случаю".

Стилист считает, что внешний вид чрезвычайно важен в построении политической карьеры. "Политика – это серьезная игра, и там есть серьезные правила. А дресс-код и внешний вид – один из решающих моментов и в предвыборной компании, и после. Яркому, нарядному политику никто доверять не будет. Так устроены люди, большинство людей", - заключил он.

Отметим, что президента Украины часто критикуют за неопрятный внешний вид. В ноябре прошлого года глава государства приехал во Францию в мятых брюках. В июне во время рабочей поездки в Испанию он появился на публике в неглаженном костюме.