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Порошенко стало стыдно после конфуза в Израиле

14:45
  • четверг
  • 24 января 2019

Пресс-служба уже заметает следы позора

Интернет-пользователи продолжают потешаться над очередным имиджевым провалом президента Украины Петра Порошенко. Ранее в Сети появилось фото, на котором видно, что украинский лидер заправил полу пиджака в трусы.
Фото опозоренного Порошенко: пиджак застрял в трусах

В основном, настроение комментаторов сводится к тому, что Порошенко эпически опозорился в Израиле. "Сзади не тянется туалетная бумага, и то хорошо!" - отметили пользователи.

"А ещё в эти брюки можно было кроме пиджака пальто заправить", - пишут другие комментаторы.

Также ряд пользователей вспомнил о недавних выступлениях президента Украины якобы не в очень трезвом состоянии. "Боится, что бутылка выпадет. А может, томос", - пишут комментаторы. Кто-то отметил, что "Парижская неделя моды объявляется открытой".

 

Также внимание на это обратила украинский общественный деятель Татьяна Монтян в своем Facebook. Причем, ее больше удивило не то, что сделал со своим костюмом Порошенко, а то, каким образом "эта фоточка попала на сайт" президента Украины.

Кстати, на самом портале фото опозоренного лидера действительно было опубликовано. Позднее снимок был удален с сайта. Очевидно, украинскому лидеру и сотрудникам администрации президента Украины стало стыдно из-за произошедшего. Тем не менее, как передает "ЦарьГрад", в базе сайта снимок анфас до сих пор остался.

Злополучная фотография была ранее опубликована в социальных сетях. Фотокорреспондент подловил главу незалежной в столь неряшливом виде во время его встречи со спикером израильского парламента (Кнессета) Юлием Эдельштейном в Иерусалиме. До этого украинский лидер неоднократно становился объектом обсуждения и насмешек со стороны пользователей интернета. Как правило, именно из-за небрежного вида. А еще многие потешались над выступлениями Порошенко, когда тот якобы был в состоянии алкогольного опьянения.

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