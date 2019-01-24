В Малайзии наши замену королю после слухов о его разводе с "Мисс Москва"

Совет правителей выбрал нового монарха

Новым королем Малайзии станет султан Абдулла. Он вступит в должность 31 января и будет править на протяжении пяти лет.

Монарха выбрали на специальном собрании Совета правителей. На нем присутствовали все султаны, правящие отдельными штатами страны, кроме покинувшего престол короля.

Мухаммад V отрекся от престола в начале января. Впервые в истории малайзийский король сам отказался от правления, пишет Bernama.

Сейчас в Сети обсуждают развод Мухаммада и "Мисс Москва – 2015" Оксаны Воеводиной, находившихся в браке всего два месяца. Причиной развода считают непрекращающиеся ссоры и угасание чувств.