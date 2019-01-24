Порошенко восхитился "венесуэльским майданом"

Украинский президент уверен, что к перевороту привел популизм Николаса Мадуро

Популизм в преддверии выборов на Украине крайне опасен. С таким предостережением выступил кандидат на пост президента и действующий глава государства Петр Порошенко в Давосе.

В качестве примера украинский лидер привел Венесуэлу, где накануне была совершена попытка захвата власти спикером парламента Хуаном Гуаидо.

"У нас очень большая опасность популизма существует. Те, кто не понимают, что это означает, заявляя, что у нас будет фиксированная цена ниже рыночной на определенные продукты для людей... это то, что делал Николас Мадуро в Венесуэле", - сказал Порошенко, выступая на "Украинском завтраке". Об этом пишет "Интерфакс".

Украинский президент уверен, что граждане Венесуэлы вышли на улицы, поскольку их терпение лопнуло.

"Миллионы венесуэльцев сказали "Нет" Мадуро, нет популизму", - заключил Порошенко.

Многотысячные акции протеста в Венесуэле проходят на фоне гиперфинфляции, экономического и политического кризиса из-за падения добычи нефти. В среду, 23 января, спикер парламента страны Хуан Гуадио объявил себя временным президентом. Фактическую узурпацию власти поддержали ряд стран, в том числе США.