"Народ будет в шоке": Марии Захаровой нашли замену

​Споры спикера МИД и руководителя "Роснано" Анатолия Чубайса продолжаются

Официальным представителем Министерства иностранных дел России должна стать телеведущая и певица Ольга Бузова. На этом посту она могла бы сменить Марию Захарову, утверждает глава "Роснано" Анатолий Чубайс.

Говоря о начавшейся на днях жаркой полемике в соцсетях со спикером МИД, Чубайс подчеркнул, что продолжать дискуссию уже бессмысленно. По его словам, "ответ никому не нужен и содержание никого не интересует".

Он с иронией отметил, что искренне восхищается мастерством представителя министерства. "Мне кажется, мы недооценили человека, ее нужно продвигать дальше в этом направлении, это же просто классно. Я не знаю, куда-нибудь в "Дом-2" ведущей, это будет блестяще — и для нее новый вызов, и там, я думаю, народ в шоке будет", - сказал он.

Нынешнюю ведущую телепроекта Ольгу Бузову Чубайс, напротив, предложил назначить в МИД на пост спикера. Он напомнил, что у певицы колоссальная поддержка, в частности, 12 миллионов подписчиков в Instagram. Все это говорит о том, что она явно популярнее, чем Захарова, считает Чубайс.

"Я уверен, что она сможет проводить эти брифинги с журналистами, народ ломиться просто будет. Я бы всерьез подумал о том, что нужно продвигать куда-то активно нашу молодежь, а нам, пенсионерам, давно уже на пенсию пора, это и так ясно", - приводит его слова Business FM.

Заявление Чубайса уже прокомментировала в своем Facebook сама Захарова. "Я не знала, что Анатолий Борисович смотрит "Дом-2", - написала она.

Дискуссия Захаровой и Чубайса началась после того, как глава "Роснано", выступая на Гайдаровском форуме, назвал Россию бедной страной. После этого официальный представитель МИД призвала узнать причины бедности у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства. Чубайс в долгу не остался и довел спикера МИД "до дрожи". Но в итоге руководитель компании объявил, что восхищается ловкостью дипломата и заранее сдается в этом споре.