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"Пошла кривым путем": Лукашенко осудил Украину

15:38
  • четверг
  • 24 января 2019

Президент Белоруссии раскрыл свое отношение к русским и украинцам

Украина пошла "кривым путем", но все равно будет вместе с Россией и Белоруссией, уверен Александр Лукашенко. Он заметил, что "славяне никому нигде не нужны", поэтому украинцы "вернутся".
Лукашенко заявил о зависимости России от Белоруссии

Президент Белоруссии осудил европейский выбор нынешней киевской власти на встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Российский политик прибыл в Минск 21 января с рабочим визитом.

"Она всегда будет с нами. Пошли несколько кривым путем, но все равно они вернутся к нам", - цитирует РИА Новости Лукашенко.

Говоря об отношениях между Россией и Белоруссией, Лукашенко заявил, что страны "обречены быть вместе". Он уверен, что даже в случае разрыва отношений, "мы сделаем круг и будем вместе со старшими братьями". При этом он попросил российскую сторону сотрудничать "по-человечески".

"Не надо там никаких экономических основ и прочее. Всегда вы найдете отзыв в нашей душе. Если вам надо где-то площадку для работы на Западе с вашими товарами, считайте, что это ваша земля. Приезжайте, стройте, развивайте свой интерес", - заключил свою мысль Лукашенко.

Ране в четверг белорусский лидер заявил о зависимости России от Белоруссии. В частности, он вспомнил о производстве БелАЗов, которое в свое время создавалось для нужд России и рынка бывшего СССР.

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