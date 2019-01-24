Ученый нашел страшный способ уничтожить планету

От апокалипсиса человечество отделяет всего три шага

Американский астроном Пол Саттер опубликовал статью, в которой рассказал, как "довести" Землю до исчезновения. Он подразделил обнаруженный способ на три действия или этапа.

По его мнению, человечество может полностью погибнуть от взрывов или эпидемий, но планета от этого не пострадает и не перестанет вращаться вокруг Солнца, пишет Space.com.

Первым шагом к уничтожению Земли астроном назвал верные математические расчеты. Необходимо помнить о силе гравитации и многослойной структуре планеты.

"Необходимо отправить каждый кусок камня, клочок грязи или расплавленной магмы в космос. Для этого нужно убедиться, что гравитация не притянет их к останкам Земли», - отметил Саттер.

В качестве второго шага он предлагает поиск огромного источника энергии. Для полного разрушения Земли не хватит энергии всех атомных станций, солнечных батарей и других ныне существующих источников.

Ученый утверждает, что необходимую для уничтожения планеты энергию пришлось бы собирать от Солнца на протяжении как минимум 18 лет. Поэтому третьим этапом эксперт считает ожидание.