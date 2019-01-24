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Российский хоккеист сломал ногу арбитру (видео)

15:40
  • четверг
  • 24 января 2019

Судья не держит зла на игрока

Главный арбитр КХЛ Эдуард Одиньш получил закрытый перелом обеих костей левой голени со смещением во время матча между подольским "Витязем" и нижегородским "Торпедо".

На третьей минуте игры в судью на полной скорости въехал нападающий "Торпедо" Данил Веряев после контакта с форвардом "Витязя" Миро Аалтоненом.

"Если честно, во время матча сам не понял, как все произошло. С Одиньшем лично поговорить не успел, но через второго судью принес ему свои извинения и пожелал здоровья", - рассказал Веряев РИА Новости.

Одиньша отвезли в больницу. Позже он дал комментарий Sport24.ru, в котором подчеркнул, что не держит зла на хоккеиста. "Было очень больно. Очень. Ничего не сделать. Это случилось мгновенно. Стечение обстоятельств <…> Он (Веряев – прим.ред.) ни при чем. Это же не его вина", - поделился пострадавший.

Матч КХЛ "Витязь" - "Торпедо" продолжился при одном главном арбитре и завершился со счетом 6:0 в пользу нижегородцев.

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