Российский хоккеист сломал ногу арбитру (видео)

Судья не держит зла на игрока

Главный арбитр КХЛ Эдуард Одиньш получил закрытый перелом обеих костей левой голени со смещением во время матча между подольским "Витязем" и нижегородским "Торпедо".

На третьей минуте игры в судью на полной скорости въехал нападающий "Торпедо" Данил Веряев после контакта с форвардом "Витязя" Миро Аалтоненом.

"Если честно, во время матча сам не понял, как все произошло. С Одиньшем лично поговорить не успел, но через второго судью принес ему свои извинения и пожелал здоровья", - рассказал Веряев РИА Новости.

Одиньша отвезли в больницу. Позже он дал комментарий Sport24.ru, в котором подчеркнул, что не держит зла на хоккеиста. "Было очень больно. Очень. Ничего не сделать. Это случилось мгновенно. Стечение обстоятельств <…> Он (Веряев – прим.ред.) ни при чем. Это же не его вина", - поделился пострадавший.

Матч КХЛ "Витязь" - "Торпедо" продолжился при одном главном арбитре и завершился со счетом 6:0 в пользу нижегородцев.