Около российского посольства в Дамаске прогремел взрыв

По предварительным данным, обошлось без погибших и раненых

В районе Эль-Адави в Дамаске подорвал себя террорист-смертник. Недалеко от места инцидента расположено российское посольство, сообщает ТАСС со ссылкой на информагентство SANA.

Со своей стороны гостелеканал SYRIA TV сообщает, что взорвался заминированный автомобиль. При этом никто из жителей не пострадал.

В августе прошлого года боевики обстреляли из минометов российское посольство в Дамаске. Тогда в МИД сообщили, что только по счастливой случайности обошлось без погибших. Однако зданию был нанесен небольшой ущерб.

В последнее время участились удары Израиля по Дамаску. В результате последнего обстрела погибли четверо сирийских военных. Также поврежден аэропорт сирийской столицы.