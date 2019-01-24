ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Около российского посольства в Дамаске прогремел взрыв

15:48
  • четверг
  • 24 января 2019

По предварительным данным, обошлось без погибших и раненых

В районе Эль-Адави в Дамаске подорвал себя террорист-смертник. Недалеко от места инцидента расположено российское посольство, сообщает ТАСС со ссылкой на информагентство SANA.

Со своей стороны гостелеканал SYRIA TV сообщает, что взорвался заминированный автомобиль. При этом никто из жителей не пострадал.

В августе прошлого года боевики обстреляли из минометов российское посольство в Дамаске. Тогда в МИД сообщили, что только по счастливой случайности обошлось без погибших. Однако зданию был нанесен небольшой ущерб.

В последнее время участились удары Израиля по Дамаску. В результате последнего обстрела погибли четверо сирийских военных. Также поврежден аэропорт сирийской столицы.

Читайте также:
Новости по теме
Взрыв в Сирии
Взрыв в Сирии
Посольство России в Сирии
Посольство России в Сирии
Военная полиция (MP) России в Сирии
Военная полиция (MP) России в Сирии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.