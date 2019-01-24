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"На хрен туда ехать": бежавшие из Украины отказываются возвращаться

16:16
  • четверг
  • 24 января 2019

Тина Канделаки рассказала о неприятном инциденте в Давосе

Тина Канделаки рассказала о неприятном инциденте, который случился с ней на экономическом форуме в Давосе. Телеведущая раскрыла содержание одной из закрытых встреч, в ходе которой политики обвиняли Москву в присоединении Крыма.
Тимошенко придумала хитрый план по "возвращению" Крыма

"На одной закрытой встрече час слушала, как учили Россию жить. В конце не выдержала, взяла слово", - написала она в Facebook. Телеведущая попросила поднять руки тех, кто был в Крыму после 2014 года. В итоге поднялось несколько рук – россиян.

"Я говорю, что ж вы все так говорите за Крым, а ни разу за все время даже не съездили туда. Посмотрели бы, с людьми поговорили", – упрекнула участников форума Канделаки. Она подчеркнула, что никого не "троллит" и считает, что "так честнее".

Телеведущая также возмутилась общением  с активистами в Давосе, которые грубо ей ответили на предложение посетить полуостров. "На выходе главный "активист" мне говорит, персонально, мол, не воспринимай. Я говорю, ок, но ты бы приехал. Ответ: "Мои родные из Украины сто лет назад уехали, на хрен мне туда возвращаться", - поделилась Канделаки в соцсети.

Ранее лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко придумала план по "возвращению" Крыма. Она сообщила своим сторонникам, что баллотируется в президенты, чтобы сделать Украину великой.

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