Кличко об Украине: нас хочет каждый

Боксер оценил инвестиционную привлекательность страны

Боксер Владимир Кличко, младший брат мэра Киева Виталия Кличко, отличился скандальным заявлением на экономическом форуме в Давос.

"We are sexy and everybody wants us ("Мы сексуальны, и все нас хотят" – прим. ред.)", - заявил Кличко на 53-й минуте выступления в Украинском доме в Давосе.

Украинские экономисты выпали в осадок от заявлений боксера. Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко сообщил, что слова Кличко показывают сущность украинских чиновников – "уже никто никого не хочет".

"Быть "секси" еще недостаточно для того, чтобы на тебя обратил внимание тот инвестор, который «выступает за безопасный секс", - объяснил он, добавив, что инвесторам нужен своеобразный "презерватив", чтобы начать бизнес на Украине.