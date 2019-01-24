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Кличко об Украине: нас хочет каждый

16:25
  • четверг
  • 24 января 2019

Боксер оценил инвестиционную привлекательность страны

Боксер Владимир Кличко, младший брат мэра Киева Виталия Кличко, отличился скандальным заявлением на экономическом форуме в Давос.

"We are sexy and everybody wants us ("Мы сексуальны, и все нас хотят" – прим. ред.)", - заявил Кличко на 53-й минуте выступления в Украинском доме в Давосе.

Украинские экономисты выпали в осадок от заявлений боксера. Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко сообщил, что слова Кличко показывают сущность украинских чиновников – "уже никто никого не хочет".

"Быть "секси" еще недостаточно для того, чтобы на тебя обратил внимание тот инвестор, который «выступает за безопасный секс", - объяснил он, добавив, что инвесторам нужен своеобразный "презерватив", чтобы начать бизнес на Украине.

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