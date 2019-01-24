Экс-замглавы Минэнерго задержан в Москве по делу о "мертвых душах"

Вячеслава Кравченко допрашивают следователи

В Москве задержан бывший замглавы Министерства энергетики Вячеслав Кравченко. Его подозревают в мошенничестве.

Кравченко был задержан 23 января на 48 часов. Накануне утром сотрудники ФСБ и МВД по Москве провели обыски в его квартире, пишет РБК. Претензии силовиков относятся к периоду, когда экс-чиновник возглавлял регулятора энергорынков ассоциации "НП Совет рынка". По данным источников, в 2012-2013 годах вместе с сообщниками он занимался махинациями с кадрами — люди числились на бумаге, а их зарплату и премии Кравченко присваивал себе.

Вместе с бывшим замминистра задержаны еще два человека, в том числе супруга экс-заместителя начальника департамента Минэнерго Егора Гринкевича Ольга. Кроме того, обыски прошли по шести адресам сотрудников отдела кадров ассоциации "Совет рынка".

Кравченко перешел на работу в Минэнерго в 2013 году. В середине ноября 2018-го он покинул пост замминистра по собственному желанию.

У силовиков уже были претензии к Вячеславу Кравченко. По данным СМИ, летом 2018 года дома и в рабочем кабинете чиновника проводились обыски по делу о шпионаже экс-топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан в пользу Молдавии. Она курировала экспорт и импорт электроэнергии, что входило в зону ответственности Кравченко в Минэнерго.