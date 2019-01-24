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Дмитрий Маликов опубликовал снимок с "засекреченным" сыном

16:50
  • четверг
  • 24 января 2019

Мальчик сильно подрос

Певец Дмитрий Маликов выложил на своей странице в Instagram фотографию с младшим сыном Марком. Сегодня малышу исполнился год.

 

"Нам сегодня год! " - указал артист в подписи к фото. Всего за несколько часов снимок набрал почти 50 тысяч лайков.

Дмитрий во второй раз стал отцом в январе прошлого года, однако долгое время скрывал эту информацию. Он не отвечал на вопросы журналистов о личной жизни. Спустя время Маликов стал выкладывать в сеть фотографии с ребенком.

Поклонники артиста оставили много добрых пожеланий и отметили, что мальчик заметно вырос. Одни писали, что он похож на маму, другие – на Дмитрия. "Какой красивый малыш", "Похож на маму", "Вот это глаза", "Копия папы", "С малого возраста надо позировать", - прокомментировали снимок подписчики певца.

У Дмитрия также есть дочь, сейчас ей 18 лет. Артист состоит в браке с Еленой Маликовой с 1992 года.

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Дмитрий Маликов
Дмитрий Маликов с сыном
Дмитрий Маликов с сыном
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