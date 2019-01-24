Москвич погиб под колесами поезда из-за наушников

Молодой специалист возвращался с курсов повышения квалификации

Электричка Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) насмерть сбила 22-летнего мужчину, который переходил пути в неположенном месте.

Инцидент произошел вечером 23 января. 22-летний сотрудник телекоммуникационной компании Yota возвращался домой с курсов повышения квалификации. Переходя железнодорожные пути около станции Немчиновка в неположенном месте, он не услышал звук приближающегося поезда, поскольку был в наушниках.

Молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью. По факту гибели начала доследственная проверка, пишет ТАСС.