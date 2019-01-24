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Рукопожатие Лаврова с микрофоном попало на видео

17:04
  • четверг
  • 24 января 2019

Поступок российского министра рассмешил журналистов

Сергей Лавров рассмешил журналистов и участников российско-алжирских переговоров, поздоровавшись с с микрофоном. Об этом сообщает ТВЦ.RU.

Забавный инцидент произошел на встрече с главой МИД Алжира Абделькадером Мессахелем. Один из звукооператоров поднес так называемую "удочку" слишком близко в российскому министру. Лавров не растерялся, со смехом взял микрофон в руку и потряс его, будто поздоровался с человеком.

"Good evening", - обратился он к микрофону под смех собравшихся.

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