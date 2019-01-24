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Аварийный выход в горевшей приморской школе был завален

17:17
  • четверг
  • 24 января 2019

Ранее появилось видео, где дети пытаются выломать запертую дверь

Прокуратура Приморья выяснила, что эвакуационный выход в горевшей во Владивостоке школе был закрыт, а в подвале складировать бытовые предметы. Начата проверка по ее итогам будут приняты меры прокурорского реагирования.

"К настоящему времени надзорным ведомством уже установлен ряд нарушений. В частности, не был обеспечен свободный доступ к эвакуационному выходу", - сообщили в надзорном ведомстве.

Утром в школе №33 во Владивостоке загорелся хозяйственный мусор, который складировали в подвале. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Из школы были эвакуированы 300 человек, в том числе в том числе 283 ребенка. Пострадавших во время пожара нет. "Мы побежали к пожарной лестнице, дверь была закрыта... Потом пришла учительница, открыла дверь, и мы все ринулись вниз", - пишет "Вести. Приморье".

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