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Чиновница оправдалась за слова об отмене выплат матерям за 30

17:48
  • четверг
  • 24 января 2019

Заявление спикера Новгородской областной думы вызвало широкий резонанс в СМИ и соцсетях

Спикер Новгородской областной думы Елена Писарева пояснила свои слова об отмене выплат матерям. Политик уверена, что ее высказывание о ненужности выплат женщинам старше 29 лет было вырвано из контекста.
Россиянки в шоке из-за отмены выплат матерям

Писарева сообщила, что власти региона решили оказать помощь именно молодым семьям, пообещав в будущем поддержать матерей более старшего возраста.

"Здесь фраза вырвана из контекста, когда говорится, что для женщин в 30 лет и старше <…> самое важное - это малыш, который рождается в семье. И, наверное, женщина не смотрит на деньги <...>", - цитирует заявление Писаревой РИА Новости.

Закон о выплате 100 тысяч рублей матерям, родившим первого ребенка до 29 лет, был принят накануне. Комментируя возрастное ограничение, спикер парламента отметила, что, по ее мнению, женщины более старшего возраста меньше нуждаются в выплатах, чем молодые матери.

В прошлом году чиновники часто попадали в скандалы из-за своих комментариев. Подробнее об этом смотрите в репортаже "ТВ Центра" - "Как гражданское общество в России нашло управу на зарвавшихся чиновников".

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