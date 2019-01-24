Власти Москвы одобрили строительство метро до "Внуково"

Одна из станций разместится возле аэропорта

Проект продления Калининско-Солнцевской линии столичной подземки был одобрен на заседании градостроительно-земельной комиссии Москвы. Ветка будет продлена от станции "Рассказовка" до аэропорта "Внуково".

Протяженность нового участка метро составит более пяти километров. На нем построят две новые станции – "Пыхтино" и "Внуково".

Конечная расположится на территории паркинга аэропорта, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста. Размещение выхода из метро согласовали с руководством "Внуково".

Строительство нового участка планируется завершить к концу 2022 года.