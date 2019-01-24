ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мадуро призвал на помощь божественные силы

17:50
  • четверг
  • 24 января 2019

С просьбой о примирении народа президент Венесуэлы обратился к Богородице

Николас Мадуро попросил Богородицу даровать гражданам Венесуэлы примирение. Призыв к Деве Марии президент опубликовал в своем твиттере.
Порошенко восхитился "венесуэльским майданом"

"В день Богоматери мы отдаем должное Деве Марии. Возносим молитвы, чтобы она даровала нашей родине дух примирения", - написал Мадуро.

Многотысячные акции протеста в Венесуэле проходят на фоне гиперфинфляции, экономического и политического кризиса из-за падения добычи нефти. В среду, 23 января, спикер парламента страны Хуан Гуадио объявил себя временным президентом. Фактическую узурпацию власти поддержали ряд стран, в том числе США.

Об американском следе в четверг заявил глава МИД России Сергей Лавров. На участие Вашингтона в госперевороте в Венесуэле указывает немедленное признание Хауна Гуаидо новым лидером. Он предупредил, что существование в стране двух руководителей приведет к хаосу и нестабильности.

"США, которые параноидально тревожатся о том, что кто-то вмешивается в их выборы, не имея на руках никаких доказательств, сами уже в очередной раз пытаются выступать вершителями судеб других народов", - подчеркнул российский министр.

Читайте также:
Главное сегодня
Николас Мадуро
Николас Мадуро
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.