Мадуро призвал на помощь божественные силы

С просьбой о примирении народа президент Венесуэлы обратился к Богородице

Николас Мадуро попросил Богородицу даровать гражданам Венесуэлы примирение. Призыв к Деве Марии президент опубликовал в своем твиттере.

"В день Богоматери мы отдаем должное Деве Марии. Возносим молитвы, чтобы она даровала нашей родине дух примирения", - написал Мадуро.

Многотысячные акции протеста в Венесуэле проходят на фоне гиперфинфляции, экономического и политического кризиса из-за падения добычи нефти. В среду, 23 января, спикер парламента страны Хуан Гуадио объявил себя временным президентом. Фактическую узурпацию власти поддержали ряд стран, в том числе США.

Об американском следе в четверг заявил глава МИД России Сергей Лавров. На участие Вашингтона в госперевороте в Венесуэле указывает немедленное признание Хауна Гуаидо новым лидером. Он предупредил, что существование в стране двух руководителей приведет к хаосу и нестабильности.

"США, которые параноидально тревожатся о том, что кто-то вмешивается в их выборы, не имея на руках никаких доказательств, сами уже в очередной раз пытаются выступать вершителями судеб других народов", - подчеркнул российский министр.