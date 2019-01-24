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В Киеве снесли памятник Суворову

17:57
  • четверг
  • 24 января 2019

Монумент располагался на территории военного лицея

Фигуру российского полководца Александра Суворова демонтировали в рамках украинской программы по декоммунизации. Вероятно, та же участь ждет и другой памятник полководцу.

О сносе памятника сообщил руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что монумент нужно перенести на территорию какого-либо музея. Кроме того, Вятрович заявил, что памятник Суворову в Одессе тоже будет демонтирован, пишет ТАСС.

Изначально предполагалось, что фигуру полководца перенесут на задний двор учебного заведения. Место Суворова займет гетман Иван Богун. Ранее лицей являлся Суворовским училищем. Сейчас носит имя гетмана.

Законы о декоммунизации украинского народа были приняты Верховной радой Украины в 2016 году. Эти акты запрещают советскую символику и коммунистический режим.

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